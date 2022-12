EdF : Le Brésil adore le Joga Bonito de Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Championne du monde en titre et finaliste de l’édition 2022, l’équipe de France a la cote au Brésil. Les compatriotes de Ronaldinho apprécient particulièrement le jeu des Bleus et leur sélectionneur Didier Deschamps.

Quelques joueurs ont changé, tout comme le schéma tactique. Il n’empêche que l’équipe de France a gardé les qualités qui l’avaient menée jusqu’au sacre en 2018. Lors du récent quart de finale remporté face à l’Angleterre (2-1), puis au tour suivant contre le Maroc (2-0), les Bleus ont su résister aux attaques adverses et ont fait preuve d’une redoutable efficacité. Ce n’est pas forcément le style de jeu le plus agréable à regarder. Et pourtant, la méthode Didier Deschamps semble plaire au Brésil et à Ronaldinho, grand admirateur du sélectionneur tricolore.

La France, « c’est trop fort »

« Vous avez une génération trop forte avec un entraineur qui est habitué à gagner, a commenté l’ancien milieu offensif dans un entretien accordé à L’Equipe. J'adore Didier Deschamps, il est très bon. C'est un seigneur, qui a été un très bon joueur et qui connaît très bien le foot. En plus, c'est une personne formidable à chaque fois qu'on se croise. J'aime bien la manière dont il fait jouer la France. Au Brésil, il a une très bonne image et on apprécie la manière de jouer des Bleus. »

Copa do mundo com a família reunida 🤙🏾 pic.twitter.com/yxJu9eW4Md — Ronaldinho (@10Ronaldinho) December 13, 2022

« Vous avez des jeunes qui sont très bons et un bon entraîneur, c'est le secret de la réussite, a poursuivi Ronaldinho. Même avec tous les absents, vous êtes là. Non, c'est trop fort vraiment, même si avant la compétition vous étiez parmi les favoris, donc ce n'est qu'une demi-surprise. Je suis content de voir la France en finale. » De son côté, le Brésil vient d’enregistrer la démission de Tite et cherche un sélectionneur de renom capable d’imiter Didier Deschamps en termes de palmarès.