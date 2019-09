EdF : Le boss de l'Algérie rêve d'un choc contre la France

Dans : Equipe de France, Foot Mondial.

En pleine campagne de qualifications pour l’Euro 2020, l’Equipe de France devra également meubler certaines dates par des matchs amicaux à l’avenir. Et s’il y a bien une rencontre sans enjeu qui enflammerait les foules, c’est un choc entre l’Algérie, vainqueur de la CAN cet été, et les champions du monde français de Didier Deschamps. Une possibilité qui emballe également le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, lequel s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse.

« Un amical contre la France ? Oui, on peut largement l'envisager. Ce serait un match de prestige, déjà, avec une équipe doublement championne du monde. C'est déjà ça que je regarde, l'aspect sportif. Après, vous savez que cette confrontation avec l'équipe de France est lourde d'histoires. Donc pour tous ces éléments, cela m'a l'air très intéressant de pouvoir jouer un jour contre eux » a fait savoir le sélectionneur de l’Algérie, emballé par la perspective de se jauger face à une équipe aussi compétitive que l’Equipe de France. Un match qui se déroulerait assurément dans un contexte très particulier et qui ne laisserait personne insensible dans l’Hexagone.