EdF : Le Ballon d’Or ? Mbappé zappe Griezmann

Pour la première fois depuis longtemps, la course au Ballon d’Or est réellement ouverte.

Même lorsqu’ils n’ont pas été champions du monde en 2010 et 2014, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dominaient tellement la planète foot qu’ils avaient tout de même hérité de la récompense suprême sur le plan individuel. Mais en 2018, l’Argentin semble hors course après ses ratés en Ligue des Champions et au Mondial, tandis que le Portugais va souffrir de l’élimination prématurée de son pays en Russie. Néanmoins, cela reste deux candidats à la victoire pour Kylian Mbappé, qui s’est mouillé au petit jeu des favoris dans France Football. Pour l’attaquant français, Luka Modric et Raphaël Varane pourraient récupérer le trophée, tout comme… lui-même. En revanche, pas d’Antoine Griezmann dans sa liste.

« Sur une année de Coupe du monde, l’impact du Mondial est énorme car c’est la plus grande des compétitions. Moi, et pas parce que ça m’arrange, je privilégierais le Mondial à la Ligue des champions même si, dans ma liste des favoris pour le Ballon d’Or, je mettrais forcément Cristiano Ronaldo. Il y aurait aussi Modric, Varane, qui a tout gagné, et Neymar, qui a fait une bonne Coupe du monde et ne doit pas être réduit à l’homme des plongeons. Pour compléter, je pense que je me mettrais aussi. Mais, quand on est amoureux du foot, c’est compliqué d’exclure Messi de cette liste », a livré un Kylian Mbappé qui sait qu’il a marqué les esprits avec le Mondial, même si sa saison de Ligue des Champions s’est arrêtée très tôt.