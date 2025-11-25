EdF : L’après-Deschamps menacé

En fin de contrat après la Coupe du monde, Didier Deschamps s’apprête à passer la main à Zinedine Zidane, immense favori pour devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Attention tout de même à un danger inattendu.

A la tête de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps s’apprête à quitter son poste de sélectionneur. En effet, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco et de l’OM va disputer cet été sa dernière Coupe du monde avec les Bleus avant de passer la main. L’immense favori à sa succession se nomme sans surprise Zinedine Zidane . Celui qui n’a connu que le banc du Real Madrid jusqu’à présent attend son tour avec impatience depuis plusieurs années et s’apprête à bondir sur cette opportunité de prendre les commandes des Bleus.

Attention toutefois à un danger que personne ne voit venir. Selon la presse espagnole et notamment le site Fichajes, la situation du Real Madrid pourrait pousser Florentino Pérez à contacter Zinedine Zidane dans les semaines à venir. Le club merengue vient d’enchaîner trois matchs sans victoire et Xabi Alonso est plus fragilisé que jamais en interne. Plusieurs joueurs sont en train de le lâcher petit à petit et il ne semble plus aussi certain qu’auparavant que l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen soit encore en place après Noël.

Le Real menace la FFF pour Zidane

Le média spécialisé l’affirme : en cas de départ de Xabi Alonso, le choix n°1 de Florentino Pérez se porte sur… Zinedine Zidane. Le média affirme que le technicien français n’a pas fermé la porte à son ancien club, mais qu’il serait prêt à revenir uniquement à certaines conditions. « Zizou » souhaiterait notamment un pouvoir de décision qu’il n’avait pas lors de ses précédents passages sur le banc, avec notamment un droit de regard sur le mercato. Florentino Pérez serait prêt à lui offrir « un contrat avantageux » à long terme avec un confortable salaire.

Une menace à prendre en compte pour la Fédération française de football, dont le président Philippe Diallo refuse toujours d’évoquer publiquement la succession de Didier Deschamps pour l’instant. Face à la menace représentée par le Real Madrid, la FFF sera peut-être dans l’obligation de changer de stratégie en bouclant rapidement la signature de Zinedine Zidane, avec un pré-contrat et une annonce officielle avant la Coupe du monde notamment. Ce qui ne plaira sans doute pas à Didier Deschamps, qui se serait bien passé d’un gros bruit médiatique autour de son successeur avant la Coupe du monde.