EdF ‍: La tronche de Deschamps agace, Mbappé a la solution

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Entré dans sa dernière année aux commandes des Bleus, Didier Deschamps a reçu un bel hommage de la part de son capitaine. Kylian Mbappé souhaite offrir la meilleure sortie au sélectionneur avec un sacre au Mondial 2026.

Didier Deschamps entend bien les critiques. Conscient que de nombreux observateurs attendent son départ avec impatience, le sélectionneur de l’équipe de France s’en est amusé lundi en conférence de presse. « C'est Français ! A un moment, on en a marre de votre tronche », lâchait le Bayonnais devant les journalistes. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille a au moins un admirateur dans son vestiaire. En tant que capitaine des Bleus, Kylian Mbappé lui a rendu un bel hommage.

"On espère qu'il sera content quand on aura la Coupe du Monde dans les mains le 19 juillet prochain" 😅



Kylian Mbappé sait déjà quel cadeau il aimerait offrir à Didier Deschamps pour sa dernière compétition avec l'Équipe de France 🎁 pic.twitter.com/C1Ay04OpXq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 4, 2025

« C'est plus moi qui ai évolué à ses côtés que l'inverse, a souligné l’attaquant du Real Madrid. Je le dis souvent, c'est un monument du football français. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'équipe de France en tant que joueur. Il l'a fait en tant qu'entraîneur. Je pense que son CV parle pour lui, mais pas seulement. On ne peut pas réduire quelqu'un comme lui seulement à un CV. C'est quelqu'un qui est arrivé à un moment où l'équipe de France n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il a su être le gars qui remet l'équipe de France sur le devant de la scène. »

Une troisième étoile pour remercier DD

« Je pense qu'il faudra lui être éternellement reconnaissant parce qu'il a contribué aux deux étoiles qu'on a sur le maillot. C'est vachement parlant, a insisté Kylian Mbappé avant d’évoquer le départ de Didier Deschamps. Maintenant c'est sa dernière saison d'après ses dires donc on va essayer de faire en sorte que ce soit la meilleure année possible pour lui, et pour nous aussi parce que c'est une manière de le remercier pour ce qu'il a fait pour l'équipe de France. On espère qu'il sera content le 19 juillet quand on sera au MetLife Stadium avec la Coupe du monde dans les mains. » Ce serait effectivement la plus belle des sorties.