EdF : La terrible nouvelle, Christopher Nkunku forfait pour le Mondial !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Christopher Nkunku, touché par Eduardo Camavinga à l'entrainement ce mardi soir, a subi une lésion au genou et ne pourra pas défendre les couleurs de la France à la Coupe du monde.

L’équipe de France aborde avec crainte la Coupe du monde qui débute désormais dans quelques jours au Qatar. Cela peut se comprendre vu que les mauvaises nouvelles s’enchaînent. Après avoir déjà enregistré plusieurs forfaits de taille, dont Presnel Kimpembe, Paul Pogba et N’Golo Kanté, Didier Deschamps pensait au moins tenir son groupe. Les déclarations rassurantes de Karim Benzema avaient même redonné du baume au coeur des Bleus. Mais ce mardi, lors du dernier entrainement avant le décollage pour le Qatar, Christopher Nkunku s’est écroulé après un contact qui semblait léger avec Eduardo Camavinga. L’opposition s’est tout de suite interrompue et les soigneurs sont intervenus auprès du joueur du RB Leipzig.

Deschamps peut appeler un joueur supplémentaire

Blessé à l’entraînement, Christopher Nkunku doit renoncer à participer à la Coupe du Monde. L’ensemble du groupe partage la tristesse de Christopher et lui souhaite un prompt rétablissement 💙 @c_nk97 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/wHt8zXTGpO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 15, 2022

Mais ce dernier n’a pas pu terminer la séance et a été raccompagné à l’infirmerie. Un problème à la cheville était envisagé tout d’abord, mais c’est le genou qui est finalement touché. Si l’attaquant n’était pas spécialement inquiet, des retours beaucoup moins positifs ont eu lieu depuis qu’il a passé ses IRM notamment. « Blessé à l’entraînement, Christopher Nkunku doit renoncer à participer à la Coupe du Monde. L’ensemble du groupe partage la tristesse de Christopher et lui souhaite un prompt rétablissement. Les examens radiologiques passés dans la soirée ont malheureusement révélé qu’il s’agissait d’une entorse », a fait savoir la FFF. Un sacré coup dur, tant l’ancien du PSG était un joker de luxe pour l’attaque tricolore aux yeux de Didier Deschamps, et de ses progrès depuis son départ de Paris. Après le forfait avéré pour raison médicale aux yeux de la FIFA, Didier Deschamps aura toutefois le droit de rappeler un dernier joueur, probablement dès ce mercredi. Les premières informations font état de l'envie du sélectionneur de faire venir l'ancien nantais désormais à Francfort, Randal Kolo-Muani.