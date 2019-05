EdF : La liste de Deschamps avec Dubois, Maignan et Lenglet !

Dans : Equipe de France, OL, LOSC.

C’est ce mardi en début d’après-midi que Didier Deschamps dévoilait sa liste de joueurs pour les matchs face à la Bolivie (amical), la Turquie et contre Andorre, dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2020. Et sans surprise, Clément Lenglet et Mike Maignan ont été convoqués pour la première fois par le sélectionneur national.

Mais il ne s’agit pas des seules innovations puisque Didier Deschamps a également sélectionné Léo Dubois, à la place de Djibril Sidibé. Benjamin Lecomte est également dans la liste, au contraire de Steve Mandanda. Dans le secteur offensif, Kingsley Coman et Wissam Ben Yedder sont présents, au détriment de Nabil Fekir et d’Alexandre Lacazette.

La liste des 24 joueurs sélectionnés :

Gardiens : Areola, Lecomte, Lloris, Maignan

Défenseurs : Digne, Dubois, Lenglet, F.Mendy, Pavard, Umtiti, Varane, Zouma

Milieux : Kanté, Matuidi, Ndombélé, Sissoko, Pogba

Attaquants : Ben Yedder, Coman, Giroud, Griezmann, Lemar, Mbappé, Thauvin