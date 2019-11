EdF : La France se prive de Benzema « le meilleur attaquant du monde »

Dans : Equipe de France.

Ces dernières heures, l’avenir international de Karim Benzema est au cœur des débats. Et pour cause, Noël Le Graët s’est officiellement prononcé au sujet du buteur madrilène.

Assurément, il n’y a désormais plus beaucoup de chances de (re)voir l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais chez les Bleus. Regrets, gâchis, de nombreux sentiments ont été exprimés dans la presse depuis le début du week-end. Du côté du Real Madrid, on ne comprend pas non plus ce choix définitif de la part de Didier Deschamps. Interrogé en conférence de presse, son partenaire madrilène Eden Hazard n’y est pas allé par quatre chemins en indiquant que Karim Benzema était tout simplement le meilleur attaquant du monde.

« C'est plus facile de jouer contre l'équipe de France s'il n'est pas là. Car il apporte un vrai plus dans le jeu et pas seulement ses buts. Je le connais maintenant que j'évolue en sa compagnie depuis trois ou quatre mois. C'est le meilleur attaquant du monde. En dehors de ses statistiques personnelles, il rend les autres meilleurs. S'il n'est pas repris en équipe de France, tant mieux pour nous ou les autres équipes » a commenté le capitaine de la sélection belge, réellement surpris de voir que Didier Deschamps ne revient pas sur cette décision d’écarter Karim Benzema. Une nouvelle qu’il accueille néanmoins de manière positive dans l’optique de l’Euro, où la Belgique sera l’un des principaux concurrents de l’Equipe de France…