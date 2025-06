EdF ‍: La France remporte le Tournoi Maurice Revello

Finale du Tournoi Maurice Revello (U20) :

Stade Marcel Roustan (Salon-de-Provence).

France U20 - Arabie Saoudite U20 : 3 à 1.

Buts : Tabibou (2e) et Ngoura (44e sur penalty, 57e sur penalty) pour la France U20 ; Mohammed Abdulrahman (90e) pour Arabie Saoudite U20.

À l'issue d'une compétition rondement menée par la bande à Bernard Diomède, l'équipe de France des moins de 20 ans remporte l’ancien Tournoi de Toulon. Une belle récompense pour les Bleuets, et notamment pour certains joueurs de L1 comme Leroux, Tabibou (Nantes) ou Sangui (Reims). La France remporte pour la 14e fois ce célèbre tournoi de jeunes, et pour la première fois depuis 2022.

