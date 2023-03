EdF : La France n'a qu'un seul capitaine, et ce n'est pas Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Pour lancer le nouveau cycle de l’équipe de France avec l’Euro 2024 en ligne de mire, Didier Deschamps a décidé de donner le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. Un choix fort pas si anodin que cela.

Parti à la retraite internationale après la défaite en finale de la Coupe du Monde 2022 contre l’Argentine de Lionel Messi, Hugo Lloris laissera une trace indélébile dans l’histoire du football français. Deuxième Tricolore à soulever une Coupe du Monde en 2018, le gardien est le plus capé des Bleus avec 145 sélections. Autant dire que sa succession ne sera pas simple au niveau du capitanat. Mais alors que Griezmann aurait pu récupérer le brassard pour services rendus depuis presque dix ans, Didier Deschamps a plutôt opté pour Kylian Mbappé, le vrai leader des Bleus sur le terrain. Un choix qui a pu étonner certains suiveurs de l’équipe de France. Mais cette décision forte montre en tout cas que Didier Deschamps reste le boss de la sélection, comme l’explique Patrice Evra.

« C’est le chef d’orchestre »

🗣💬 "Ce brassard de capitaine, en France, on en fait tout un plat. Le seul et vrai capitaine des équipes de Didier Deschamps, c'est Didier Deschamps. C'est le chef d'orchestre."



Invité de "Rothen s'enflamme", @Evra revient sur le nouveau capitanat attribué à Mbappé. pic.twitter.com/fpjaIGNrta — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 30, 2023

« Déjà, il faut tous rester derrière Kylian Mbappé. Il est choisi, c’est comme ça et ça ne changera pas. Après, Antoine Griezmann, tu te dis que c’est le plus ancien. Mais est-ce que Didier ne serait pas déjà en train d’analyser la suite. C’est pour ça que je te dis que c’est peut-être que le début, qu’il voit Kylian capitaine pendant encore dix ans et qu’il n’a pas envie de changer. Mais attention : je pense que Kylian Mbappé est très intelligent. Quand Antoine va parler… Il est capitaine dans le groupe par sa joie de vivre, mais ce n’est pas quelqu’un qui va faire un discours avant le match, ce n’est pas un rassembleur, ce n’est pas un leader.

Après, avec son expérience, tu pouvais lui donner le brassard. Quand Didier m’a rappelé alors que je voulais arrêter après la Coupe du Monde, il m’a dit : “Je reprends et j’ai besoin de toi mais tu ne seras pas le capitaine, je sais qu’Alex Ferguson te nomme capitaine”. Je lui ai dit que je n’avais pas besoin du brassard pour me comporter comme un capitaine, comme un leader. Je pense qu’on en fait tout un plat en France avec ce brassard. Mais le seul et le vrai capitaine de toutes les équipes entraînées par Didier Deschamps… c’est Didier Deschamps. C’est le chef d’orchestre », a lancé, sur RMC, l’ancien défenseur français, qui pense que Deschamps est toujours l’homme de la situation, alors que Zinédine Zidane aurait pu prendre sa place après le Mondial.