EdF : La folie s'empare de la France après le titre au Mondial !

La France est championne du Monde pour la deuxième fois de son histoire. Après 1998, les Bleus de 2018 ont ajouté une deuxième étoile sur leur maillot. Un succès majeur, 20 ans après celui de la troupe de Zinedine Zidane qui rend le pays bleu-blanc-rouge très fier. Suite à la défaite au Mondial en 2006 et deux ans après le cruel revers en finale de l'Euro 2016, la jeune génération peut enfin fêter un trophée mondial comme il se doit. Autant dire que la liesse s'est emparée des Français, et notamment aux Champs-Élysées, où des milliers de Français mettent une formidable ambiance au cœur de Paris. Et la folie va durer encore quelques heures jusqu'au retour des Bleus sur le sol national ce lundi !

