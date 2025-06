EdF ‍: La finale a tranché, Dembélé doit virer Thuram en attaque

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Le triomphe du PSG en Ligue des champions ouvre une voie nouvelle en Equipe de France. Désiré Doué et Ousmane Dembélé peuvent prétendre à un autre rôle en bleu. Deschamps doit-il imiter Luis Enrique et mettre Dembélé en 9 ? Dugarry le réclame en tout cas.

Malgré son passé de joueur marseillais, Didier Deschamps a du vivre une très belle soirée samedi. Le sélectionneur de l'Equipe de France a constaté que son vivier était encore plus impressionnant que prévu. Désiré Doué a réalisé une finale monstrueuse et se pose en candidat crédible pour une place de titulaire au Mondial 2026. Cependant, la place d'ailier droit est déjà occupée par Ousmane Dembélé en Equipe de France. La solution serait alors de replacer l'ancien barcelonais dans l'axe comme Luis Enrique le fait au PSG depuis plusieurs mois.

Dembélé doit être le numéro 9 des Bleus

Pour le moment, Didier Deschamps n'a pas testé cette idée. Le sélectionneur préfère utiliser Marcus Thuram, Kylian Mbappé ou encore Randal Kolo Muani dans l'axe avec une voire deux pointes. La question d'un changement tactique se pose alors que les Bleus affrontent l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations jeudi soir. La Roja avait fait souffrir la France à l'Euro 2024 il y a moins d'un an seulement. Au vu de la forme d'Ousmane Dembélé au PSG, le jeu en vaut la chandelle selon Christophe Dugarry.

🇫🇷 Dembélé, le n°9 des Bleus ?



« C’est pas la même animation que va proposer Deschamps, c’est pas le même jeu. Mais oui, je pense qu’aujourd’hui il faut faire confiance à Ousmane Dembélé. Il a montré qu’il pouvait répondre à beaucoup d’attentes. Il a montré toute son efficacité en étant plus proche du but. Mettre Dembélé avant-centre serait une sacrée possibilité, une sacrée opportunité, et quelque chose qui serait hyper intéressant pour l’Equipe de France. Je suis convaincu que ce garçon pourrait s’adapter, il montre qu’il a une culture tactique. C’est un peu un Benzema », a expliqué le consultant de RMC dans Les Grandes Gueules du Sport. A l'instar de l'OM 1993 qui a inspiré en grande partie l'Equipe de France 1998, Didier Deschamps a tout intérêt à capitaliser sur les automatismes du Paris Saint-Germain.