EdF : La FIFA et le Qatar arrosent, le jackpot attend les Bleus

En cas de sacre au Qatar lors de la Coupe du monde 2022, les joueurs de l’Equipe de France recevront entre 400.000 et 450.000 euros.

La FIFA ne connait pas la crise. Et pour preuve, à l’occasion de la prochaine édition de la Coupe du monde, l’instance internationale du football va redistribuer la coquette somme de 420,8 millions d'euros aux 32 fédérations qui ont leur sélection en compétition. Une somme supérieure à celle de 2018 puisqu’il y a cinq ans, la FIFA avait redistribué 329 millions d’euros. Sur ce montant, la fédération internationale prévoit d’attribuer 40 millions d’euros au vainqueur de la Coupe du monde, soit 8 millions d’euros de plus que le total perçu par la Fédération Française de Football après le sacre en Russie lors de la Coupe du monde 2022. Dans son édition du jour, L’Equipe dévoile par ailleurs que la FIFA va également récompenser de manière plus conséquente tous les participants, quel que soit leur parcours.

Par ailleurs, les joueurs de l’Equipe de France se partageront une somme bien plus coquette qu’en 2018 en cas de nouveau sacre cet hiver au Qatar. En effet, s’ils parviennent à décrocher la troisième étoile de la France dans quelques mois, les coéquipiers de Karim Benzema percevront près de 450.000 euros chacun. Une hausse significative pour la France, dont les joueurs champions du monde en 2018 avaient perçu autour de 350.000 euros après leur sacre en Russie. Des montants importants qui sont le plus souvent redistribués par les joueurs, lesquels sont déjà très bien payés par leurs clubs et qui profitent généralement des primes reçues en Equipe de France pour les redistribuer à des associations. Toutes ces associations ainsi que le monde amateur, qui profite parfois de dons de la Fédération Française de Football voire parfois des joueurs après de beaux parcours lors des grandes compétitions, prient donc pour que l’équipe de Didier Deschamps aille au bout au Qatar cet hiver.