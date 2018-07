EdF : La fan zone de Paris archi comble et déjà fermée !

A deux heures de la finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie, la Préfecture de Police de Paris a fait savoir que la fan zone installée au Champs-de-Mars affichait déjà complet et qu'il était désormais inutile d'essayer de s'en rapprocher. La contenance de cette fan zone est de 90.000 spectateurs, mais visiblement cela n'était pas suffisant pour accueillir les supporters des Bleus.

#FRACRO la jauge de la fan zone du Champ de Mars est atteinte, pour des raisons de sécurité nous vous demandons de ne plus converger vers les points de filtrage et de ne plus essayer de rentrer sur le site. https://t.co/8Qlq8JuKyH