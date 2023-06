EdF ‍: L’Espagne traite Deschamps de menteur

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

A l’image d’Aymeric Laporte, Robin Le Normand, jamais convoqué en équipe de France, a choisi de représenter l’Espagne. Le sélectionneur tricolore Didier Deschamps a pourtant assuré qu’il suivait ses performances à la Real Sociedad. Une version remise en cause par son homologue espagnol.

Difficile d’évoquer un coup dur pour Didier Deschamps. Interrogé sur le choix du Français Robin Le Normand, qui va finalement porter le maillot de l’Espagne, le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas semblé particulièrement déçu. Le coach des Bleus a simplement précisé qu’il observait les performances du défenseur central à la Real Sociedad. « C’est sa liberté, réagissait le technicien mercredi. Il y a des démarches effectuées par la fédération espagnole. »

L'Espagne est ravie

« Robin a un parcours atypique, on le suivait depuis un bon moment, a-t-il assuré. Il n’est pas dans un club où vous le regardez souvent et ce n’est pas quelqu’un qui cherche à être présent médiatiquement. Mais il est performant depuis plusieurs saisons. C’est son choix, je lui souhaite le meilleur avec l’Espagne. » De son côté, Luis de la Fuente n’a pas caché sa satisfaction.

Le sélectionneur de la Roja se réjouit de récupérer Robin Le Normand. Et doute que son homologue tricolore ait vraiment observé le nouvel international espagnol. « Le Normand est un grand joueur qui a fait carrière ces dernières années à la Real Sociedad, a encensé Luis de la Fuente. Il a des stats objectivement exceptionnelles, un avenir fantastique à un poste où en Espagne, je crois que nous avons besoin de joueurs de ce niveau. Et si la France ne l'a pas appelé, c'est parce qu'elle ne l'a pas beaucoup vu. »

« Cependant, je regarde tous les championnats, je regarde beaucoup le football français, le football italien, nous regardons tous les championnats et on ne rate pas les bons joueurs. Et dans ce cas, je suis heureux que nous ayons la possibilité d'avoir Robin parce que je pense qu'il deviendra un joueur fantastique. C'est déjà un joueur fantastique, avec un parcours très important devant lui », a annoncé le sélectionneur de l’Espagne, persuadé que la France finira par le regretter.