L’Algérie le presse, Cherki attend Zidane

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Convoité par la Fédération algérienne, Rayan Cherki n’a pas encore annoncé son choix de sélection. Le Franco-Algérien n’entre pas encore dans les plans du sélectionneur tricolore Didier Deschamps. Mais sa situation pourrait évoluer après le Mondial 2026.

Dans les pages du magazine Onze Mondial, Amine Gouiri s’est permis de mettre un coup de pression à Maghnes Akliouche et à Rayan Cherki. Les deux binationaux n’ont pas encore tranché entre l'équipe de France et l'Algérie. Une hésitation malvenue si l’on en croit l’attaquant des Fennecs. « Un groupe se forme, il dispute les qualifications pour la Coupe du Monde et se prépare pour la CAN. S’ils ne se décident pas rapidement, un groupe va se définir », a prévenu le Marseillais, sans connaître les intentions des deux Bleuets.

Cherki peut prendre son temps

Même s’il n’a pas été appelé par Didier Deschamps, le Lyonnais Rayan Cherki a peut-être décidé d’attendre l’équipe de France. C’est en tout cas l’hypothèse avancée par Nabil Djellit. « Cherki est le plus demandé, a témoigné le journaliste sur le plateau de Canal+ Sport Afrique. Moi quand je vais en Algérie, à l'aéroport, le premier dont on me parle c'est lui. Ils me disent : "Cherki, il vient ou pas ?" »

#LGB 🔴 : Pour Nabil Djellit, Maghnes Akliouche devrait vite se tourner vers l’équipe d’Algérie.

Selon lui, l’avenir est bouché en équipe de France, avec une forte concurrence à son poste : Dembélé, Olise, Doué, Kolo Muani... pic.twitter.com/OboovAiTNf — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) May 16, 2025

« Je ne pense pas qu'il puisse attendre ses 27 ans pour arriver en Algérie. Mais un joueur comme ça, si à deux mois de la Coupe du Monde il dit OK à l'Algérie, et que le sélectionneur dit "non, moi ça ne m'arrange pas", la Fédération peut très bien dire au sélectionneur, dans n'importe quelle sélection au monde : "tu vois ce joueur ? Nous, si on le prend, ce n'est pas pour une compétition, c'est pour 10 ans parce qu'on estime que c'est un top joueur". C'est toujours des questions un peu compliquées. Ce ne sont pas des infos mais je pense que Cherki, même si Deschamps ne le prend pas, il va attendre Zidane », a imaginé Nabil Djellit au moment où le Gone se dirige vers un changement de club cet été.