EdF : Kylian Mbappé, Giroud lui promet une bonne galère

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 53 buts, Olivier Giroud ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et espère continuer d'augmenter son record, notamment pour donner du fil à retordre à Kylian Mbappé.

Malgré ses 36 ans, Olivier Giroud reste un compétiteur hors norme. Alors que Raphaël Varane, Hugo Lloris et Steve Mandanda ont récemment pris leur retraite internationale, l'attaquant du Milan AC souhaite continuer de porter le maillot de l'équipe de France. L'ancien joueur d'Arsenal est conscient que son record de buts en équipe de France ne va pas tenir très longtemps vu les statistiques de Kylian Mbappé avec les Bleus. C'est pourquoi dans un entretien accordé à Téléfoot, le natif de Chambéry a confié qu'il avait encore envie de poursuivre son aventure en sélection avec de nouveaux objectifs, notamment celui d'inscrire encore de nombreux buts pour éloigner l'ombre de Kylian Mbappé qui plane autour de son record.

Olivier Giroud veut faire galérer Kylian Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

« J’ai encore envie. J’ai encore la détermination, et puis les cannes. Il faut en mettre un maximum pour que Kylian galère le plus possible » a confié avec humour le champion du monde. À seulement 24 ans et après 66 sélections disputées, Kylian Mbappé a déjà inscrit 36 buts sous le maillot de l'équipe de France. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG (202 buts) a également l'objectif de prendre le record de son compatriote. Même si Giroud continue de marquer pendant encore une ou deux saisons avec les Bleus, Mbappé est voué à devenir le meilleur buteur de l'équipe de France. Giroud le sait mais ne souhaite pas pour autant lui faciliter le travail. Reste à savoir si l'ancien attaquant de Chelsea aura l'occasion d'inscrire de nouvelles réalisations lors du prochain rassemblement des Tricolores. La décision appartient à Didier Deschamps mais Giroud reste motivé et disponible pour affronter les Pays-Bas et l'Irlande lors des éliminatoires de l'Euro 2024.