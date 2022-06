EdF : Kylian Mbappé forfait contre la Croatie

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Touché à un genou contre le Danemark, Kylian Mbappé est forfait pour le match de lundi en Croatie. Le joueur du PSG reste dans le groupe tricolore pour les deux autres rendez-vous de ce mois de juin.

Si Raphaël Varane est définitivement absent pour les trois prochains matchs de l’équipe de France (en Croatie le 6 juin, en Autriche le 10 juin et au Stade de France contre la Croatie le 13 juin), ce ne sera pas le cas de Kylian Mbappé. La star des Bleus et du PSG a été obligée de céder sa place à Christophe Nkunku contre le Danemark en raison d'un souci au genou gauche, et il y avait des doutes sur la suite. Mais les examens réalisés ce samedi par Mbappé ont montré qu'il n'y avait rien de grave, même s'il ne faut prendre aucun risque avec joueur qui sort d'une très longue saison. Et c'est pour cela que l'attaquant sera laissé au repos pour le déplacement en Croatie annonce L'Equipe. Mais Kylian Mbappé sera bien là pour les deux dernières rencontres officielles de la saison 2021-2022.