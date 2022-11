EdF : Kimpembe forfait, Umtiti est concerné

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Presnel Kimpembe a pris la décision de renoncer à participer à la Coupe du monde avec l'équipe de France. La faute à une blessure au talon d'Achille.

Enième coup dur pour l'équipe de France avant la Coupe du monde 2022 au Qatar avec le forfait de Presnel Kimpembe. Le champion du monde, pas suffisamment rétabli de sa blessure au talon d'Achille, a préféré renoncer. C'est Axel Disasi qui en a profité avec un appel en dernière minute pour rejoindre le groupe des Bleus. Kimpembe, s'il n'était pas un cadre de l'équipe de France en 2018, avait depuis pris du galon et comptait bien disputer cette Coupe du monde dans la peau d'un titulaire. Mais il en sera donc autrement. Et les raisons de son forfait malgré un retour à la compétition ce dimanche face à Auxerre, peuvent s'expliquer. C'est en tout cas l'avis d'Adrien Chantegrelet.

Kimpembe, le choix de la raison

Insuffisamment rétabli de sa blessure, Presnel Kimpembé ne participera pas à la Coupe du Monde. 𝗔𝘅𝗲𝗹 𝗗𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 a été appelé pour le remplacer !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/UpaVQZWPWf — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2022

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste a en effet donné son analyse de la situation. Selon lui, Kimpembe ne voulait notamment pas faire une Samuel Umtiti. « Cette Coupe du monde, il voulait la disputer en tant que cadre. En 2018, il était plus un accompagnant, le gars de l'enceinte et du match face au Danemark. Mais là, il voulait disputer le Mondial en tant que titulaire. Deschamps lui voue une confiance absolue, il lui avait donné le brassard de capitaine en juin. (...) Je pense que Kimpembe ne voulait pas faire une Umtiti en misant tout sur une compétition et que derrière, il n'ait pas l'assurance de revenir à 100% », a notamment indiqué Adrien Chantegrelet, qui espère revoir un Kimpembe vite revenir en forme, notamment pour les échéances qui attendront le PSG en 2023. L'équipe de France, qui avance dans l'incertitude, décollera mercredi pour le Qatar. La première rencontre des champions du monde sera le 22 novembre contre l'Australie. Attention au piège pour les Bleus...