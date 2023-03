EDF : Karim Benzema répond à Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

La torchon brûle entre Karim Benzema et Didier Deschamps après l’interview du sélectionneur des Bleus dans Le Parisien la semaine dernière. L'attaquant français fait beaucoup parler.

Invité à revenir sur le forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde, Didier Deschamps a livré des explications qui n’ont pas forcément convaincu, surtout pas l’attaquant du Real Madrid. Karim Benzema estime visiblement qu’il aurait pu rester avec le groupe tricolore et être opérationnel à partir des quarts de finale de la Coupe du monde, mais le staff de l’Equipe de France lui a indiqué que l’aventure au Qatar était terminée pour lui avant même le premier match de la phase de groupes face à l’Australie. Une déception que Karim Benzema n’a toujours pas digéré comme le prouvent les publications provocatrices du Ballon d’Or à l’encontre de Didier Deschamps. Malgré tout, « KB9 » reste un grand champion et c’est avant tout sur le terrain qu’il a répondu au sélectionneur de la France selon David Ginola, lequel s’est exprimé à ce sujet après la victoire du Real Madrid contre Liverpool en Ligue des Champions grâce à un but… de Karim Benzema.

Karim Benzema a répondu à Deschamps sur le terrain

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

« Benzema ? Moi, je pense que la réponse il l’a donnée sur le terrain. C’est un joueur de football et on lui demande des explications sur le pourquoi du comment, mais à l’arrivée ce qui compte c’est ce qu’il va faire sur le terrain. Il n’y a pas d’autre chose à dire. Après, pour ce qui est des différences au sein de l’équipe de France, ça doit rester dans le vestiaire. Il faut que rien ne transpire. On doit partir de ce principe là. S’il y a quelque chose qui se passe à l’intérieur, il faut que ça y reste. Et on discute entre nous, on règle ça en aparté. Ça ne doit jamais sortir. Normalement, ça devrait être comme ça pour préserver tout le monde » a lancé David Ginola au sujet de Karim Benzema. Attendu en conférence de presse ce jeudi en début d’après-midi pour dévoiler sa liste de joueurs convoqués pour France-Pays Bas et Irlande-France, Didier Deschamps sera sans doute relancé sur le cas Benzema. Le buteur formé à l’OL peut en tout cas être serein car à Madrid, il continue de faire l’unanimité et sera prolongé jusqu’en juin 2024 selon les informations délivrées ce jeudi matin par la presse espagnole.