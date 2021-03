EdF : Karim Benzema et le racisme, il ne lui pardonnera jamais

Dans : Equipe de France.

A l’heure où la liste de l’équipe de France pour les prochains matchs, les derniers avant l’Euro, va être donnée par Didier Deschamps ce jeudi, la présence de Karim Benzema est bien évidemment impossible.

L’attaquant du Real Madrid, dont le niveau de jeu n’est pas remis en cause, n’a plus été appelé depuis plus de cinq ans par son sélectionneur. Son implication dans l’affaire de la « sextape » de Valbuena l’avait mis à l’écart, son interview en Espagne sur le fait que Didier Deschamps « ait cédé à une partie raciste de la France », a provoqué son bannissement. Le débat est récemment revenu sur le devant de la scène lors de l’élection à la président de la FFF, le candidat Michel Moulin souhaitant voir les deux hommes en discuter sereinement autour d’une table, et pourquoi pas se réconcilier. Cela n’arrivera jamais aux yeux de Vincent Moscato. L’ancien international français de rugby, qui fait partie des grandes gueules sur RMC, a livré un avis personnel très tranché sur le cas Benzema, et n’imagine pas une seule seconde Didier Deschamps passer un jour l’éponge.

« Il s'excuse, ou il dégage jusqu'à la fin de sa vie de l'équipe de France. Le mec, il t'a crevé un oeil, tu ne l'excuses pas... Point ! La rédemption, je peux l’entendre. Il peut s'excuser si on sent que c'est sincère. Mais il ne le refera pas. Je suis pour le pardon quand c'est des conneries, si le mec est en retard, s'il a trop d'agressivité dans le jeu, s'il est pénible, machin... Mais là, non ! Parce que moi, ça me blesse aussi. Tu donnes le maillot bleu à un mec qui dit que la moitié de la France est raciste ? Moi, je me mets à la place de Deschamps, je ne sais pas si je serais capable de le faire », a prévenu Vincent Moscato, qui sait toutefois très bien que ce n’est pas maintenant que Didier Deschamps va changer d’avis et remettre ce dossier sur le devant de la scène. Surtout que le champion du monde 1998 a le vent en poupe avec les résultats sportifs, la réélection de Noël Le Graët à la FFF, et la perspective d’enchaîner Euro 2021 et Coupe du monde 2022.