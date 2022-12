EdF : Karim Benzema, c'est le peuple et pas la France

Dans : Equipe de France.

Deux semaines après son départ du Qatar, Karim Benzema est à quelques jours de la reprise avec le Real Madrid. L'attaquant français sait que sa situation suscite des commentaires, et il a un message pour tout le monde.

Tandis que l’équipe de France prépare son huitième de finale de Coupe du Monde, ce sera dimanche contre la Pologne, Karim Benzema est, lui, très loin de Doha et à voir sa communication sur les réseaux sociaux, il a visiblement choisi de se tenir à l’écart des Bleus et du Mondial. Même s’il a quitté la mort dans l’âme Doha il y a quinze jours en raison d’un sérieux souci musculaire, le Ballon d’Or 2022 a bien vu que ce départ n’avait pas ému plus que cela ses coéquipiers, l’Equipe allant même jusqu’à dire que l’ambiance au sein du groupe français s’était « allégée » depuis le départ de KB9, ce qui reste à démontrer. Après l’invraisemblable scénario du retour précoce de Karim Benzema avec les Bleus au Qatar, vite balayé par la présence de ce dernier à la Réunion pour se reposer avant de reprendre l’entraînement avec le Real Madrid, et les innombrables commentaires sur sa situation, le Nueve a encore une fois voulu répondre de manière lapidaire et mystérieuse sur les réseaux sociaux.

Karim Benzema le roi des réseaux sociaux

Après le fameux « bien trop de dignité » posté la semaine passée, quelques jours après son forfait pour le Mondial 2022, et dont on ne savait pas qui il visait, c’est cette fois une photo de Karim Benzema exhibant le Ballon d’Or qui a été mise en ligne par celui qui a été élu meilleur joueur mondial de l’année. Mais c’est évidemment la légende avec cette image qui provoque des commentaires et des « analyses ». Reprenant une phrase qu’il avait prononcée le soir même de la remise du Ballon d’Or, Karim Benzema écrit : « Je l’ai fait pour le peuple. » Et inévitablement, chacun de 61 millions de followers de la star du Real Madrid et de l’équipe de France a interprété cela à sa façon. Notamment chez les supporters des Merengue où l’on pense clairement que KB9 n’est pas aimé à sa juste valeur en France. Ou du moins pas par tout le monde.

Sur le très célèbre site madrilène Defensa Central, Elia Mena ne tourne pas autour du pot concernant ce « Je l’ai fait pour le peuple » affiché par le joueur de l’Olympique Lyonnais et affirme qu’il vise clairement certains joueurs de l’équipe de France. « Benzema répond à ceux qui l'affrontent dans le vestiaire français : il les frappe là où ça fait le plus mal (…) L’idole du Real Madrid brise le silence pour faire comprendre que quoi qu'il arrive, personne ne pourra lui enlever ce qu’il a gagné il y a quelques mois, le Ballon d’Or », lance la journaliste espagnole, histoire de faire comprendre que du côté de l’Espagne on pense surtout que certains footballeurs français sont juste jaloux de la réussite de Karim Benzema et que tout cela commence à se voir de plus en plus clairement.

Et les réponses au message de Karim Benzema confirment qu'effectivement il y a une vraie cassure en France autour de sa situation chez les Bleus. Car si certains regrettent qu'ils ne soient plus avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et les autres au Qatar, KB9 se fait aussi sérieusement secouer. « Tu sais plus comment attirer la lumière sur toi… de 1. On s’en fout 2. Tu l’as fait par ta gueule et seulement pour ta gueule 3. Ferme la à present et profite de tes vacances… Pour finir sache que tu ne représentes en rien le Peuple », « Ça y est frère redescend un peu. Il y a le mondial on s’en bat les reins de ton ballon d’or d’il y a 3 mois , écrivent par exemple, deux internautes, qui ne sont pas les seuls à s'offusquer ce toute cette communication mystérieuse de Karim Benzema,