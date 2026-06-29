EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Il n’a pas échappé à personne que malgré son statut de champion du monde, Ngolo Kanté n’a pas encore disputé la moindre minute dans ce Mondial. Une surprise derrière laquelle se cache une explication plus rationnelle.

Face à la Norvège lors du troisième match, le staff de l’équipe de France a pu donner du temps de jeu à un certain nombre de joueurs peu utilisés jusqu’à présent dans ce Mondial 2026 . C’est par exemple le cas de Malo Gusto, Maxence Lacroix, Ibrahima Konaté, Jean-Philippe Mateta ou encore Rayan Cherki. Certains éléments n’ont cependant pas eu la chance d’entrer en jeu depuis le début de la compétition. C’est le cas du jeune Warren Zaïre-Emery mais aussi et c’est plus surprenant du très expérimenté Ngolo Kanté.

Le champion du monde 2018 ne part pas comme un titulaire derrière Manu Koné, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni et ce n’est pas une surprise. Il est en revanche bien plus surprenant de voir l’ancien joueur de Chelsea ne pas avoir disputé une seule minute en trois matchs. L’explication est avant tout physique selon L’Equipe. Le quotidien national croit savoir que l’international français ressent depuis plusieurs jours des douleurs à un genou. Il a d’ailleurs manqué la séance collective lors des deux derniers jours.

Ngolo Kanté est touché physiquement

Ceci explique sans doute pourquoi Guy Stéphan n’a pas fait participer Ngolo Kanté à la fête contre la Norvège lors du troisième match, malgré l’avance confortable des Bleus au tableau d’affichage face aux coéquipiers d’Erling Haaland. Espérons pour la France et pour Ngolo Kanté que les douleurs du joueur passé par le SM Caen vont s’atténuer dans les prochains jours. Selon l’entourage du joueur, son état n’inspire pas de grosse inquiétude pour le moment même si la situation est suivie de près au jour le jour par les kinés et les médecins de l’équipe de France.