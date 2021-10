EdF : Jean-Marie Le Pen applaudit Benzema et Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Certains ont pensé à un piratage de son compte, mais non ce lundi Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National et père de sa fille, a salué la victoire l'équipe de France et salué Benzema et Mbappé.

On ne savait pas que le père de Marine Le Pen était un fan des Bleus, mais on se souvient qu'il y a quelques années, alors qu'il était le grand patron du FN il avait vivement reproché aux joueurs de l'équipe de France de ne pas chanter la Marseillaise. « La plupart des joueurs ne chantent pas La Marseillaise ou visiblement ne la savent pas, quand les autres équipes chantent leur hymne à pleine voix », se plaignait en 1996 JMLP, qui avait ensuite visé un un par un des joueurs qui selon lui ne mériteraient pas d'évoluer sous le maillot tricolore en raison de leurs origines. Des propos qu'il avait repris après la victoire de la France lors du Mondial 1998. Mais en 2021, alors qu'il est désormais à la retraite de la vie politique, Le Pen Sr est visiblement tombé sous le charme de l'équipe de France version Karim Benzema et Kylian Mbappé.

France 98 ce n'était pas la tassé de thé de Jean-Marie Le Pen, France 2021 ça l'est

Au lendemain de la victoire des Bleus en finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne, le père de Marine Le Pen a tenu à saluer l'exploit de la France. « Dans un horizon nuageux, un rayon de soleil : la victoire de l'équipe de France en finale de la Ligue des nations. Félicitations à l'équipe, en particulier à Benzema et Mbappé », a tweeté JM Le Pen. Les réactions n'ont pas traîné après ce message de l'ancien leader du partie d'extrême droite, certains étant incrédules devant ce revirement : « Je pense qu’il s’est fait pirater son compte, je vois pas d’autres explications. », « Ah je crois que vous avez oublié de prendre vos cachets Monsieur LP », « La fin du tweet a été coupée : " les bonnes choses ont une fin. Vous pouvez retourner chez vous maintenant ». On imagine aisément que Kylian Mbappé et Karim Benzema se tiendront à l'écart de tout cela.