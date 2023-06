EdF ‍: Hervé Renard, la France a besoin d'un tour de magie du sorcier blanc

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Avec les forfaits de Delphine Cascarino et de Marie-Antoinette Katoto, l'équipe de France est privée de deux de ses meilleurs atouts pour la Coupe du monde. Hervé Renard va être obligé de bricoler pour sauver les meubles.

Arrivé il y a quelques mois sur le banc de l'équipe de France féminine, Hervé Renard a pris le poste de sélectionneur des Bleues dans un contexte déjà particulier, avec les départs de Corinne Diacre et de Noël Le Graët. Alors que la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande commence le 20 juillet, la France est orpheline de Delphine Cascarino et de Marie-Antoinette Katoto en attaque. Des énormes absents pour les Bleues et pour Hervé Renard qui doit également surveiller la forme de Kadidiatou Diani, victime d'une fracture de la clavicule droite lors du quart retour de Ligue des Champions face à Wolfsburg, fin mars. Le technicien français est forcé d'opérer plusieurs changements avant le premier match du Mondial contre la Jamaïque le 23 juillet.

Hervé Renard bricole l'attaque tricolore pour le Mondial

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hervé Renard (@herve.renard.hr)

Si Cascarino et Katoto sont d'ores et déjà forfaites, Hervé Renard peut compter sur le retour d'Eugénie Le Sommer, meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France avec 88 réalisations. La Lyonnaise a connu de nombreux pépins physiques ces dernières années mais l'attaquante de 34 ans commence à revenir. Une bonne nouvelle pour Hervé Renard qui va probablement laisser le front de l'attaque à Le Sommer. Ainsi, si Kadidiatou Diani est apte pour la Coupe du monde, elle pourra récupérer son poste préférentiel, sur le côté droit. Enfin, concernant l'animation offensive à gauche, l'ancien entraîneur de l'Arabie saoudite a l'embarras du choix avec Sandy Baltimore, Amel Majri, Selma Bacha ou Clara Mateo. Quatre joueuses qui sont capables d'occuper ce couloir gauche. Hervé Renard dévoilera sa liste le 20 juin à Clairefontaine et il y aura probablement des surprises, par la force des choses.