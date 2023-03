EdF : Hervé Renard confirme, les filles l'attendent

Quelques heures après l'annonce par la fédération saoudienne de la démission d'Hervé Renard, le très probable coach de l'équipe de France féminine a confirmé qu'il avait choisi une autre voie.

Entre l'Arabie Saoudite et Hervé Renard c'est désormais terminé, et même si l'on ne connaît pas les conditions financières de l'opération, il ne fait plus aucun doute que dans les heures qui viennent la Fédération française de Football va confirmer que le technicien de 54 ans va succéder à Corinne Diacre, limogée il y a deux semaines de son poste d'entraîneure de l'équipe de France féminine. Sur les réseaux sociaux, Hervé Renard a tenu à saluer son ancien employeur pour qui il avait signé le plus grand exploit du dernier Mondial, puisque les Saoudiens ont été les seuls à battre l'Argentine dans un match resté dans toutes les mémoires. « Avoir été l'entraîneur de l'équipe nationale d'Arabie Saoudite est une grande fierté pour moi. Depuis août 2019, j'ai eu la chance de faire partie intégrante de la vie de ce beau pays. J'ai vu cette équipe grandir à mes côtés et réaliser une fabuleuse Coupe du Monde avec cette victoire fantastique et inoubliable contre l'Argentine. Je suis très fier d'avoir pu montrer au monde les progrès et une bonne image du football saoudien. Il est temps pour moi de m'envoler vers un autre horizon, mais avec ce souvenir gravé en moi. Un merci spécial à tous les joueurs, le staff et tous les fans pour leur incroyable soutien. Merci », a indiqué Hervé Renard via les réseaux sociaux.

Having been the coach of National team of Saudi Arabia is a great pride for me. Since August 2019, I had the chance to be an integral part of the life of this beautiful country. I have seen this team grow alongside me and achieve a fabulous World Cup

1/2 pic.twitter.com/gjEMWXgVSG