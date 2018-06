EdF : Guy Roux casse l'ambiance et voit les Bleus échouer

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Il n’y a plus de filet pour l’équipe de France et les 15 autres équipes encore en course à la Coupe du monde. Les Bleus vont devoir hausser leur niveau de jeu pour atteindre le dernier carré, leur grand objectif dans ce Mondial en Russie. Battre l’Argentine sera une première étape, avant d’autres peut-être encore plus difficiles. Ancien entraineur légendaire de l’AJ Auxerre, Guy Roux se contente désormais de suivre le football comme consultant, notamment pour La Chaine L’Equipe. Interrogé sur les chances des Bleus d’atteindre les demi-finales, le Bourguignon s’est montré pessimiste.

« Sur ce que la France a montré, et sur ce que les autres ont montré, on ne peut pas aller en demi-finales. Maintenant, il y a des surprises, et il faut espérer qu’elle se produira pour la France », a résumé Guy Roux, persuadé que les Bleus vont devoir radicalement faire évoluer leur niveau de jeu pour enchainer les victoires dans cette phase finale.