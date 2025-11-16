EdF : Gusto valide sa place au Mondial, Koundé en danger ?

Auteur d’un très gros match lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan ce dimanche (3-1), Malo Gusto a maintenant les armes pour faire trembler Jules Koundé.

Comme Kylian Mbappé, qui a préféré rentrer à Madrid après la qualification des Bleus pour la Coupe du Monde 2026 à l’issue de la victoire contre l’Ukraine jeudi (4-0), Jules Koundé est lui aussi rentré à Barcelone pour se reposer. S’il a donc manqué le dernier match de l’année civile de la France du côté de l'Azerbaïdjan ce dimanche soir (3-1), le latéral droit va peut-être regretter d’avoir quitté sa sélection plus tôt que prévu. Puisqu’en son absence, son remplaçant Malo Gusto l’a complètement fait oublier. S’il s’est montré fautif en début de match sur le but azerbaïdjanais en étant trop facilement déposé par Dashdamirov (4e), le joueur de Chelsea s’est rapidement racheté et avec la manière.

Après un superbe appel, il a d’abord délivré un caviar de centre pour l’égalisation de Mateta (17e). Puis il aurait pu marquer son deuxième but en pro si Nkunku n’avait pas contré sa frappe de la main (25e), avant d’offrir une deuxième passe décisive à Akliouche (30e). Décisif, le joueur formé à l’OL a également affiché de belles qualités en enchaînant les courses offensives, en étant conquérant dans les duels tout en étant juste dans la construction du jeu.

Gusto, un caillou dans la chaussure de Koundé ?

« Gusto a gagné sa place pour le Mondial. Par contre, pas sûr qu'il ait gagné des points pour passer devant Koundé connaissant Deschamps ». Même son de cloche pour le compte @EspoirsduFootball : « Malo Gusto, c'est vraiment très intéressant. Pas le même profil que Jules Koundé, dont le style correspond plus à Deschamps, mais ses qualités offensives sont tellement supérieures à celles du barcelonais ». Déjà bien en forme lors des derniers rassemblements avec les Bleus, Gusto a donc marqué de gros points dans l’esprit de Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde 2026. Tout aussi convaincant avec Chelsea, le joueur de 22 ans peut clairement faire de l’ombre au titulaire Jules Koundé, même si Deschamps préférera toujours la solidité défensive du Barcelonais. C’est en tout cas l’avis de Jean-Baptiste Duluc . Même son de cloche pour le compte @EspoirsduFootball :

Grâce à ses belles prestations sous le maillot des Bleus et vu la faible concurrence à droite, que ce soit avec Kalulu, Clauss ou Pavard, Gusto a tout pour s’installer comme un élément incontournable du groupe France. Comme doublure de Koundé, ou comme alternative crédible si le Barcelonais venait à flancher d’ici au Mondial.