EdF : Gusto valide sa place au Mondial, Koundé en danger ?

Tres bien très bien, c'est intéressant je l'avoue. J'espère qu'il arrivera à trouver ses marques
Regarde ton historique.
ah bon comme. ? exemple?
Toi aussi, sur certains articles ça va. Mais quand tu parles du PSG, tu fais la même chose qu'eux.
L'un des meilleurs du 21e siècle, non pardon de l'histoire du foot. Henry, shevchenko, ronaldo, Mbappé, Bergkamp, Inzaghi, Ibra, Trezeguet, Kane, Rooney, Van Nistelrooy, Benzema, Lewandowski et j'en passe... Je reproche l'effet d'annonce systématique dans ce club qui se voit toujours plus beau qu'il n'est. Pourquoi ne pas se contenter d'un "excellent buteur" plutôt que de chercher le sensationnel...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Auteur de 𝟐 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬 ce soir, Malo Gusto a également touché 𝟏𝟎𝟓 𝐛𝐚𝐥𝐥𝐨𝐧𝐬, plus que tout autre joueur 🔥 #AZEFRA
🇨🇵 Malo Gusto (2003), c'est vraiment très intéressant. Pas le même profil que Jules Koundé, dont le style correspond plus à Deschamps, mais ses qualités offensives sont tellement supérieures à celles du barcelonais.