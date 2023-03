EdF : Griezmann le boulard, il ne méritait pas d'être capitaine

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Didier Deschamps a choisi Kylian Mbappé comme nouveau capitaine de l'Equipe de France. Un choix qui fait un malheureux, Antoine Griezmann. La décision a même affecté Grizou. Une réaction puérile selon Emmanuel Petit.

Après Hugo Lloris, Kylian Mbappé portera le brassard de capitaine de l'Equipe de France. Didier Deschamps a tranché en faveur de la star offensive de 24 ans, nouveau patron du football français sur les terrains pour les prochaines années. Un choix logique pour certains tandis que d'autres auraient préféré Antoine Griezmann. Le milieu français, très combatif sur le terrain comme il l'a montré au Qatar, est plus expérimenté. A 32 ans, le joueur de l'Atlético Madrid incarne les Bleus depuis près de 10 ans. Griezmann lui même se serait bien vu capitaine de l'Equipe de France. Selon les informations de RMC Sport, il est « marqué » et déçu par le choix de son sélectionneur. De quoi alimenter la frustration des partisans de sa nomination comme capitaine.

Vouloir le brassard en bleu, symbole d'égoïsme ?

Ce n'est pas le cas d'Emmanuel Petit. Sur RMC, il a paru agacé des états d'âme de Griezmann sur la question du capitanat. « Je peux comprendre qu’il soit déçu mais on a l’impression que c’était quelque chose qu’il attendait avec impatience après les départs de Varane et de Lloris. […] Donc, dans sa tête, il pense que c’est le plus méritant parce que c’est le plus ancien ? Moi je pensais qu’on donnait un capitanat parce que ça se prend pas, ça se donne. […] C’est quelque chose qui doit revenir naturellement à un joueur parce qu’il fédère dans un vestiaire. De là à le réclamer et en faire un caca nerveux après, excuse-moi, tu nous donnes vraiment le parfait exemple de pourquoi il faut pas te le donner justement. Parce que tu en fais un rapport égocentrique comme si c’est à toi de soulever le trophée si on gagne quelque chose, être le premier sur la photo », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme.

🔥💬 Manu Petit sur la déception de Griezmann ne pas être le capitaine des Bleus : "D'en faire un caca nerveux, excuse-moi, il nous donne le parfait exemple de pourquoi il ne faut pas lui donner justement, car il en fait un rapport egocentrique." #rmclive pic.twitter.com/7LDuS3E1Fx — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 21, 2023

Des arguments qui n'ont pas convaincu son principal interlocuteur Jérôme Rothen, lequel estime que Griezmann est légitime dans sa candidature comme dans le rôle. « Cela a toujours existé Manu. Tous les capitaines pensent comme cela. […] Comment était Deschamps comme capitaine ? Il faisait le lien entre tout le monde donc ça revient à la même chose pour Griezmann, ce qu’il pense lui. Le joueur qui fait le plus le lien avec l’entraîneur aujourd’hui c’est Antoine Griezmann. [...] J'ai pas entendu Griezmann dire quand Lloris s'est arrêté : « Je veux être capitaine ». Mais, il a du avoir des échanges avec Didier Deschamps puisque pour lui c'est d'un naturel qu'il ait le brassard », a répliqué l'animateur du début de soirée de RMC. Reste que Deschamps a tranché en faveur d'un autre candidat déclaré et intéressé, Kylian Mbappé. Griezmann, nouveau vice-capitaine, devra être dans l'ombre de son jeune coéquipier. Le début d'une guerre des chefs en Equipe de France ?