EdF : Griezmann homme du match, Biétry sort la vanne qui tue

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

La décision prise samedi par Didier Deschamps de remplacer Antoine Griezmann par Olivier Giroud en seconde période fait couler de l'encre et de la salive. Alors quand la FIFA a annoncé que l'attaquant de l'Atlético Madrid avait été élu joueur du match, certains ont doucement ricané, et cela même si ce vote est uniquement réalisé par des supporters et pas un jury de spécialistes.

« Griezmann joueur du match c’est le même coup que Tony Chapron arbitre de la saison en Ligue 1. En fait ils ont voulu se moquer de lui. Je pense que les fans qui ont voté pour Griezmann devaient regarder une autre chaîne, a ironisé, sur la chaîne L’Equipe, Charles Biétry, avant de relativiser cette décision de Didier Deschamps. Le changement à la 70e minute je ne pense pas que ce soit un message. Le problème de Didier Deschamps c’était de gagner ce match et avec Griezmann il pensait qu’il ne pouvait pas le gagner et même le perdre. Alors ce changement n’est pas un message, mais juste une décision parce qu’il fallait vite changer quelque chose parce que l’équipe était en panique et ça ne marchait pas. C’est tombé sur Griezmann, parce qu’il avait envie de réorganiser et qu’il a compris que le football depuis le 18e siècle ça se joue avec un avant-centre ou alors quand on a 10 joueurs exceptionnels. »