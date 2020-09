EdF : Griezmann en panne de penalties, Deschamps vise le Barça !

Dans : Equipe de France.

Antoine Griezmann a manqué ses trois derniers penalties en équipe de France. Didier Deschamps met en cause le rôle du Français au Barça.

L’équipe de France s’est imposée en Suède samedi soir pour sa première journée de la Ligue des Nations. Une victoire 1-0 sur un but de Kylian Mbappé (41e). Le succès tricolore aurait cependant pu être plus important si Antoine Griezmann avait converti son penalty dans les dernières secondes de la rencontre. Or, il a envoyé son ballon au-dessus de la lucarne droite de Robin Olsen. Cet incident peut mettre un coup supplémentaire sur la tête du Barcelonais. En plus de sa situation très délicate au Barça où il n’a pas réussi à s’imposer la saison dernière, Griezmann a raté ses trois derniers penalties en équipe de France. Une statistique sur laquelle s’est exprimé Didier Deschamps pour Téléfoot.

Le sélectionneur des Bleus a souligné le nouveau rôle de son joueur au Barça pour expliquer ce manque de réussite. « En club, il ne les tire pas. Forcément, il ne s’entraîne pas à les tirer. C’est quand même un exercice spécifique, avec un positionnement de pied, une habitude », a-t-il dit. Habitué à tirer les penalties à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann n’avait jamais échoué sur cet exercice en Bleu. C’est Lionel Messi qui occupe ce rôle chez les Blaugranas. Malgré cela, Didier Deschamps n’entend pas changer de tireur de pénalty. Il laissera la tâche à son numéro 7 tant qu’il « aura envie de les tirer ».