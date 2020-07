EdF : Griezmann, buteur en plein doute, la routine pour Deschamps

Dans : Equipe de France.

Homme fort de l’équipe de France depuis son éclosion lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, Antoine Griezmann traverse sur le plan sportif la période la plus noire de sa carrière.

L’attaquant français arrivé à Barcelone l’été dernier pour 120 ME, ne parvient pas à s’intégrer au sein de l’attaque catalane, et cela se voit à quasiment chaque match. Résultat, l’équipe ne se trouve pas et ne le trouve pas, et le titre du championnat espagnol est en train de lui passer sous le nez. A cela s’ajoute un statut de titulaire qui s’est effrité et un pépin physique contracté ce week-end, lui qui n’était quasiment jamais blessé avant. Une mauvaise passe qui dure, mais ne remet nullement en cause sa place en équipe de France. Didier Deschamps s’est voulu très rassurant pour son maestro, expliquant que « Grizi » avait largement le temps de retrouver de la confiance, lui qui a déjà connu des buteurs en difficulté comme Benzema ou Giroud.

« La situation ne m’inquiète pas. Je n’ai pas le moindre doute sur ses capacités. Elles ne se discutent pas. Tous les joueurs ont une période dans l’année ou ça peut être plus compliqué. Il a le mental », a prévenu sur les ondes de RTL le sélectionneur national, qui ne remet pas en cause le statut d’Olivier Giroud quand il ne joue pas pendant des mois, et ne va donc pas chambouler ses plans pour Griezmann après quelques passages sur le banc de touche. Le cadre de l’attaque tricolore n’a donc, de ce côté là tout du moins, pas de soucis à se faire pour les prochains rassemblements, qui auront lieu à l’automne prochain à un rythme élevé.