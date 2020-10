EdF : Les Bleuets régalent avec Gouiri et Ikoné

Dans : Equipe de France.

Qualifications pour l'Euro Espoirs 2021 :

Stade de la Meinau, Strasbourg.

L'équipe de France Espoirs bat le Liechtenstein U21 : 5 à 0.

Buts pour la France U21 : Gouiri (7e, 30e), Ikoné (9e), Marxer csc (43e) et Faivre (51e).

Avec ce nouveau succès, l'équipe de Sylvain Ripoll conforte sa deuxième place dans le Groupe 2. Revenu à égalité de la Suisse U21, avec un match en plus, l'équipe de France Espoirs fera tout son possible pour passer en tête, et notamment lors du prochain rendez-vous contre la Slovaquie U21 lundi prochain.

La compo des Bleuets : Lafont – Dagba, Koundé (Badiashile 64e), Fofana, Aït Nouri – Faivre, Soumaré (Caqueret 77e), Guendouzi (Diaby 64e) – Gouiri (Maçon 77e), Kolo Muani (Nordin 64e), Ikoné.