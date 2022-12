EdF : Giroud veut piéger Maguire, il alerte l’Angleterre

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Opposée à l’équipe de France ce samedi soir, en quarts de finale du Mondial 2022, l’Angleterre se focalise sur Kylian Mbappé. Mais dans l’axe, Olivier Giroud pourrait lui aussi poser problème et attirer le défenseur central Harry Maguire dans un piège.

L’état d’esprit de l’Angleterre ne plaît pas à Gareth Southgate. A la veille du choc face à l’équipe de France, le sélectionneur des Three Lions s’est étonné de l’attention uniquement accordée à Kylian Mbappé. « On parle beaucoup d'un adversaire en particulier, mais on affronte la France, une équipe fantastique, a corrigé le coach anglais. On connaît tous leurs attaquants et la qualité globale de leur groupe. » En effet, l’Angleterre aura notamment affaire à un Olivier Giroud efficace et dangereux.

Pour le consultant Troy Deeney, la défense centrale anglaise a intérêt à se méfier des déplacements de l’avant-centre français. « Si Harry Maguire pense qu'il peut simplement arriver et dominer Olivier Giroud, alors il sera choqué, a prévenu le chroniqueur du Sun. (...) Giroud joue avec deux ailiers de chaque côté, il leur permet de déborder et de centrer. Kylian Mappé ne pourrait pas faire ce qu'il fait. Il faut parfois ralentir les choses, faire des courses altruistes. Giroud est largement sous-estimé à cause du travail que les gens ne voient pas, et c'est exactement ce dont Maguire devra se méfier. »

La fausse piste Giroud

« Ce que Giroud fait très bien en particulier, c'est que si vous le prenez au marquage, il vous emmène à la réception d'un ballon aérien pour vous sortir du jeu, et pour que vous laissiez de l'espace derrière, a remarqué l’attaquant de Birmingham. Ce sont de petites choses qu'il fait, mais qui peuvent être si mortelles. Maguire s'en apercevra s'il se rapproche trop de lui. De plus, ce n'est pas la Premier League. Maguire ne pourra pas être aussi physique, le pousser dans le dos et mettre sa tête. » De toute façon, l’ancien joueur d’Arsenal et de Chelsea a les épaules pour résister.