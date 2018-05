EdF : Giroud veut exploser ce record de Zidane en Bleus

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Cinquième meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France (30 buts), Olivier Giroud aura l’occasion d’améliorer son bilan lors du Mondial 2018 en Russie. L’ancien attaquant d’Arsenal a de grandes chances de dépasser la légende Zinedine Zidane et ses 31 buts, mais aussi David Trezeguet et ses 34 buts. Dans une interview accordée à SFR Sport, le buteur de Chelsea a confié qu’il était « fier » de ses statistiques en Bleus et qu’il rêvait de grimper dans la hiérarchie durant l’été.

« On joue au foot pour vivre des émotions, pour marquer l'histoire, pour rendre les siens fiers. Je pense le faire actuellement avec ce qu'on réalise. Je n'aime pas trop évoquer le « je », mais c'est vrai que je suis fier de mes statistiques et de ce que je fais pour l'équipe. J’espère grimper dans la hiérarchie cet été et passer devant Zizou (rires) » a expliqué Olivier Giroud, qui a de fortes chances de débuter la Coupe du Monde dans la peau d’un titulaire aux yeux de Didier Deschamps, et ce malgré l’opinion plutôt défavorable des amateurs de foot à son égard depuis plusieurs mois.