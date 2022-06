EdF : Giroud supersub, ça va faire mal au Qatar

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

En difficulté lors du dernier rassemblement, l’équipe de France n’a pas donné raison aux choix du sélectionneur Didier Deschamps. Beaucoup d’observateurs regrettent l’absence de l’attaquant Olivier Giroud, loin d’être enterré à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar.

On peut parler de fiasco pour qualifier le rassemblement de l’équipe de France. En quatre journées de Ligue des Nations, les Bleus n’ont pas remporté un seul match. La faute à une certaine fébrilité défensive et à un manque de présence dans la surface malgré de nombreuses situations de centre. Autant dire que beaucoup ont regretté l’absence d’Olivier Giroud dont le profil a manqué aux champions du monde.

« Une arme redoutable »

Alors à quelques mois de la Coupe du monde 2022, Johan Micoud se permet d’interpeller Didier Deschamps pour réclamer le retour du Milanais. « Giroud a toujours été à la hauteur des attentes en sélection, a rappelé le consultant interrogé par le média allemand Wettbasis. Il marque sans arrêt, ce serait logique qu'il soit dans la liste des 23 pour la Coupe du monde. Il peut facilement s'intégrer dans le groupe et en tant que remplaçant, il serait une arme redoutable. » C’est aussi l’avis de son collègue Damien Degorre, qui rappelait que l’avant-centre avait seulement été écarté pour son incapacité à accepter un rôle secondaire.

" Giroud n'a pas été retiré de l'Equipe de France pour des raisons sportives mais sociales .. "



" J'estime que Deschamps est plus à même de le juger que nous "



« Il a sa place en équipe de France et au Mondial. Olivier Giroud n'a pas été retiré de l'équipe de France pour des raisons sportives, mais plus pour des raisons sociales, soulignait le journaliste de la chaîne L’Equipe en début de semaine. Aujourd'hui, rien n'est inexorable. Il a montré qu'il était capable d'aller vers les autres. Il a montré qu'il était capable d'accepter d'être sur le banc, d'être le 12e, le 13e ou même le 15e homme s'il le faut. Ses performances, son profil et son passé en sélection font de lui un joueur qui mérite d'être en équipe de France. » D’après les explications du sélectionneur, seule une absence de Karim Benzema lui permettrait de revenir.