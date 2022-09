EdF : Giroud et des grosses surprises, Deschamps n'a plus le choix !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

C’est ce jeudi à 14h00 que Didier Deschamps annonce la liste pour les prochains matchs internationaux des Bleus.

Il s’agira de rencontres de Ligue des Nations où le but sera d’éviter la dernière place synonyme de relégation dans le groupe B. Ce ne serait pas vécu comme un drame pour des Bleus concentrés sur la Coupe du monde et qui comptent de nombreux absents, mais cela ferait tout de même mauvais genre d’être plongé dans la D2 de cette compétition. Les matchs contre l’Autriche et le Danemark permettront de jauger de nouveaux joueurs, car les cadres ne sont pas tous au rendez-vous. Les forfaits s’accumulent pour Didier Deschamps, qui a récemment perdu Lucas Hernandez, N’Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe et Kingsley Coman, et n’est pas sûr de pouvoir appeler Karim Benzema, Adrien Rabiot et Benjamin Pavard.

La dernière chance de Giroud

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nike Paris (@nikeparis)

De quoi laisser de l’espoir pour ceux qui rêvent de s’envoler au Qatar et ont un train de retard. Ousmane Dembélé effectuera très probablement son retour étant donnée sa forme avec le FC Barcelone. Pour le reste, Didier Deschamps va puiser dans le vivier et pourrait surprendre avec Youssouf Fofana, impressionnant avec Monaco cette saison. Le milieu de terrain est donc parti pour prendre un sacré coup de jeune, puisque Matteo Guendouzi, Eduardo Camavinga et Boubacar Kamara ont de grandes chances de rejoindre Clairefontaine. Enfin, le suspense sera certainement entier concernant Olivier Giroud, intenable avec le Milan AC et en grande forme, surtout que Karim Benzema devrait être laissé au repos en raison de ses pépins physiques, même s’il venait à être apte pour le derby de dimanche contre l’Atlético. Giroud, qui attend patiemment sa chance, joue probablement sa dernière carte en vue de la Coupe du monde avec cette convocation ou non, pour les matchs des Bleus du mois de septembre.