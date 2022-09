EdF : Giroud et Benzema au Qatar, la France a voté

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Depuis l’Euro, Didier Deschamps n’a jamais sélectionné Olivier Giroud lorsque Karim Benzema était apte. Changera-t-il d’avis pour le Mondial ?

Pour les matchs de Ligue des Nations contre l’Autriche et le Danemark, Didier Deschamps était privé de Karim Benzema, absent en raison d’une blessure musculaire à la cuisse. Par conséquent, le sélectionneur de l’Equipe de France a fait appel à Olivier Giroud, titulaire lors des deux matchs et buteur contre l’Autriche. Néanmoins, depuis l’Euro, « DD » n’a jamais sélectionné Olivier Giroud et Karim Benzema en même temps, car Didier Deschamps a du mal à croire que l’attaquant de l’AC Milan vivrait très bien d’être le remplaçant du buteur du Real Madrid. Reste que le très bon match d’Olivier Giroud contre l’Autriche a relancé le débat sur sa présence au Qatar et pour les supporters de l’Equipe de France, il est clair et net que Didier Deschamps doit convoquer les deux avant-centres tricolores sa liste pour le Qatar.

La France veut voir Giroud et Benzema au Qatar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Invités à concocter leur liste de 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2022, les supporters de l’Equipe de France sont 95 % à avoir placé Karim Benzema dans leur liste. C’est le deuxième attaquant le plus sélectionné derrière l’inévitable Kylian Mbappé, dont la présence au Qatar ne fait aucun doute. Et tandis qu’en majorité, les supporters tricolores emmènent aussi Griezmann, Dembélé et Coman dans le secteur offensif, Olivier Giroud est lui aussi plébiscité pour faire partie des 23 sélectionnés puisque près de 85 % des internautes ont sélectionné l’attaquant de l’AC Milan dans leur liste. Un signe pour Didier Deschamps, qui sait désormais que l’opinion populaire veut voir Olivier Giroud à la Coupe du monde dans un rôle de super remplaçant. L’attaquant milanais, qui a fait savoir qu’il était prêt à accepter un rôle sur le banc sans broncher, peut compter sur le soutien du public français. Reste à voir si Didier Deschamps sera du même avis que les supporters.

La liste des 23 des supporters de la France (sondage L’Equipe) :

Gardiens : Maignan, Lloris, Lafont

Défenseurs : L.Hernandez, T.Hernandez, Varane, Koundé, Kimpembe, Clauss, Pavard, F.Mendy, Saliba

Milieux : Kanté, Tchouaméni, P.Pogba, Camavinga, Rabiot

Attaquants : Mbappé, Benzema, Griezmann, Giroud, Coman, Dembélé