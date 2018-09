EdF : Giroud doit sauter, Dhorasoo conseille Deschamps

Dans : Equipe de France.

Sur la lancée de sa Coupe du monde 2018, Olivier Giroud n’a pas marqué contre l’Allemagne (0-0) jeudi en Ligue des Nations.

Ça commence à faire beaucoup pour l’attaquant de l’équipe de France. En effet, le joueur de Chelsea n’a pas inscrit le moindre but lors de ses 10 derniers matchs en sélection. La statistique est inquiétante, surtout pour un avant-centre en manque de temps de jeu en club. Dans ces conditions, Giroud peut-il garder la confiance de Didier Deschamps ? Pour Vikash Dhorasoo, le sélectionneur des Bleus sera bientôt contraint de revoir ses plans.

« Mbappé en pointe à la place de Giroud, c'est ce qui devrait se passer dans les prochains mois, a annoncé le consultant de Yahoo Sport. Giroud ne marque toujours pas, si ça continue, s'il n'est toujours pas titulaire et qu'il ne marque pas en club, ça va devenir difficile. Aujourd'hui il est protégé parce qu'il est champion du monde, parce qu'il a beaucoup apporté et qu'il est un cadre de cette équipe. Mais si ça continue, Deschamps va commencer à tenter des choses. »

Giroud, ça ne passera plus

« Il va falloir rééquilibrer le côté droit parce que Mbappé ne défend pas super bien. En mettant Dembélé côté droit et en mettant Mbappé en attaque, il rééquilibrera ce côté droit. Je pense que c'est le projet à terme, a prédit l’ex-international français. La situation de Giroud était tenable en Coupe du monde. On se qualifie, ça avance et on s'en moque s'il ne marque pas. Mais pour des qualifications avec des matchs aussi importants, ça va être intenable pour Giroud et le sélectionneur. » En effet, son statut de titulaire sera de plus en plus difficile à justifier.