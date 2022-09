EdF : Giroud, Deschamps reçoit un coup de pression

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Buteur face à l'Autriche jeudi soir dernier en Ligue des Nations, Olivier Giroud a planté son 49e but en équipe de France. Mais sa place à la Coupe du monde n'est toujours pas assurée.

En 2018 lors du sacre de l'équipe de France en Russie, Olivier Giroud était un titulaire indiscutable aux yeux de Didier Deschamps. Plus de quatre années plus tard, les choses ont bien changé. Giroud a vu Karim Benzema revenir en Bleu et d'autres attaquants exploser au plus haut niveau. Du coup, son statut n'est plus le même. Sa récente brouille avec Kylian Mbappé avant l'Euro 2020 n'a aussi pas joué en sa faveur pour le sélectionneur tricolore. Olivier Giroud s'accroche tout de même pour tenter de changer les choses. Contre l'Autriche, le Milanais a marqué et s'est retrouvé être très précieux pour le jeu de Kylian Mbappé. Pour certains observateurs, impossible d'imaginer la Coupe du monde au Qatar sans Giroud. C'est notamment l'avis de Djibril Cissé.

Giroud, Didier Deschamps n'a plus le choix !

L'équipe de France recommence à gagner quand Olivier Giroud revient pic.twitter.com/CG6LcyNgYm — Saru 🇵🇹🇰🇷 (@Saru19702284) September 22, 2022

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Ça fait tellement longtemps que je le défends. J'ai été attaquant. J'ai aimé les espaces. Je peux vous dire que jouer avec un attaquant comme ça, ça n'a pas de prix. J'aime bien citer Heskey et Owen. Dans le monde, y'a qui à part Giroud dans ce profil ? Lewandowski ? Mais qui d'autres peut faire monter le bloc, aller au charbon ? Je ne comprends pas en fait », a notamment indiqué Djibril Cissé, qui pense le profil de Giroud indispensable pour la plupart des équipes du monde. L'attaquant de l'AC Milan aura encore une belle opportunité de se montrer face au Danemark dimanche soir, avec en tête la possibilité d'égaler voir de dépasser le record de Thierry Henry en termes de buts marqués dans l'histoire de l'équipe de France.