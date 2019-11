EdF : Giroud appelé sans temps de jeu, Deschamps est MDR

Dans : Equipe de France.

Les concurrents d’Olivier Giroud au poste d’attaquant de l’équipe de France n’y croient certainement déjà plus, et notamment Alexandre Lacazette.

Bien que totalement mis à l’écart à Chelsea, l’avant-centre des Bleus continue d’être appelé par Didier Deschamps, comme ce fut le cas ce jeudi avec la liste pour les deux prochains matchs des Tricolores. Avec 20 minutes de temps de jeu en un mois, Olivier Giroud n’a pas véritablement un temps de jeu digne d’un international. Et pourtant, il figure dans la liste, ce qui n’a pas manqué d’étonner. Didier Deschamps a préféré prendre ça avec une petite vanne.

« Il a eu deux minutes de temps de jeu en plus (20 minutes contre 18 en octobre), c'est énorme ! La situation n'a malheureusement pas évolué en sa faveur mais j'ai confiance en lui. J'espère que sa situation personnelle en club sera meilleure au mois de mars. Il a besoin d'avoir une activité plus importante sur le terrain », a prévenu le sélectionneur national, qui assume totalement de prendre un joueur qui ne joue qu’avec l’équipe de France. C’est son choix et il en a le droit et la légitimité, mais cela balaye tout de même des années de justification de joueurs non sélectionnés en raison de leur temps de jeu annoncé comme trop faible.