EdF : Gilles Verdez aime cette France qui joue mal et gagne le Mondial

Dans : Equipe de France.

La défaite de la France vendredi soir aux Pays-Bas a remis de l'huile sur le feu entre ceux qui reprochent aux Bleus de ne pas produire un beau spectacle footballistique, et ceux qui pensent que le titre mondial donne raison à Didier Deschamps quoi qu'il arrive et même si les Tricolores sont un peu ennuyeux à voir jouer. Sur Cnews, Gilles Verdez est lui convaincu que le beau jeu n'a plus vraiment sa place au plus haut niveau mondial et que seul le résultat compte dans le football moderne.

Le chroniqueur estime qu'il n'y a plus à débattre sur ce sujet. « On gagne, nous, quand on se fait mal, mais pas quand on se fait plaisir. Cette équipe de France est faite pour souffrir. J’entends revenir le débat sur le thème qu’il faut bien jouer. Mais en ce moment dans le foot quand vous jouez bien vous perdez. Aucune équipe qui joue bien n’est championne du monde. Les Pays-Bas ont bien joué contre la France, mais ils ont gagné un match et ils viennent d’où ? On nous parle des amateurs du beau jeu, mais nous on est les amateurs de la France qui gagne à la Coupe du Monde », a lancé, sur le plateau de 13H Foot, Gilles Verdez.