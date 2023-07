EdF ‍: France-Brésil, il redoute une boucherie

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Samedi midi, l’Equipe de France féminine disputera son deuxième match de la Coupe du monde. Un gros morceau attend les filles d’Hervé Renard : le Brésil, qui a collé un 4-0 au Panama lors de son premier match.

Accrochée par la Jamaïque pour son entrée en lice (0-0), l’Equipe de France est déjà sous pression dans cette Coupe du monde 2023. En effet, les filles d’Hervé Renard étaient les grandissimes favorites de leur premier match et à la surprise générale, elles n’ont pas réussi à faire sauter le verrou jamaïcain. Un résultat qui met d’office les coéquipières de Wendie Renard sous pression, d’autant que le prochain match s’annonce difficile face à un gros morceau de cette Coupe du monde, le Brésil.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Équipe de France féminine 🇫🇷 (@equipedefrancef)

Samedi à midi, les joueuses d’Hervé Renard n’auront pas le droit à l’erreur, sous peine d’être sous pression face au Panama le mercredi 2 août lors du dernier match de la phase de groupes. La prestation assez terne face à la Jamaïque et les nombreuses absences (Cascarino, Henry, Katoto, Renard) n’incitent pas vraiment à l’optimisme. Sur le plateau de l’Equipe du Soir, Giovanni Castaldi a fait part de son inquiétude quant à l’avenir des Bleues dans cette Coupe du monde.

Giovanni Castaldi tremble pour les Bleues

« La vérité c’est que cette Equipe de France est très inquiétante. Si les règles du foot n’ont pas changé, je crois qu’il faut marquer des buts pour gagner des matchs. Or, on a une attaque très inquiétante. Diani peut être un peu mieux contre le Brésil, il peut y avoir plus d’espaces que face à la Jamaïque. Mais j’ai du mal à envisager positivement le match face au Brésil qui est la meilleure équipe du groupe et que l’on va jouer sans notre meilleure joueuse du premier match Wendie Renard. Je trouve que cette Equipe de France est inquiétante et ce sera un tout autre match que face à la Jamaïque. Les attaquantes du Brésil sont meilleures, le Brésil est bien meilleur que la Jamaïque » a indiqué Giovanni Castaldi, très inquiet à trois jours du choc face au Brésil. Un match que pourrait manquer Wendie Renard en raison d’une blessure au mollet, de quoi être encore un peu plus inquiet…