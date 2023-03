EdF féminine : Des retours dans la première liste de Renard

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine, Hervé Renard a dévoilé sa première liste ce vendredi. Avant les matchs amicaux contre la Colombie et le Canada (7 et 11 avril), l'ancien coach de l'Arabie Saoudite a rappelé Eugénie Le Sommer, Léa Le Garrec et Wendie Renard, qui s’était mise en retrait avant le licenciement de Corinne Diacre.

La liste des Bleues : Chavas, Peyraud-Magnin, Picaud - Bacha, E. Cascarino, Cissoko, De Almeida, Doucouré, Karchaoui, Lakrar, Périsset, Renard - Dali, Fazer, Geyoro, Jean-François, Le Garrec, Majri, Toletti - Asseyi, Baltimore, Bussy, D. Cascarino, Le Sommer, Mateo, Sarr.