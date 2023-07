EdF ‍: Enorme carton attendu pour les Bleues en Australie

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

À quelques jours du début de la Coupe du monde féminine (20 juillet - 20 août), l'équipe de France va affronter l'Australie, l'un des deux pays hôtes de la compétition en match amical. Un record va tomber pour cette rencontre déjà historique.

Victorieuse 3-0 contre l'Irlande, l'équipe de France va terminer sa préparation pour le Mondial avec un match amical contre l'Australie, dixième nation mondiale et outsider de cette neuvième édition de la Coupe du monde féminine. Les Bleues vont se mesurer aux Female Socceroos le vendredi 14 juillet à 11h30, à Melbourne, au Marvel Stadium. Pour l'occasion, plus de 50 000 personnes vont venir assister à ce match qui risque de donner des indications sur le déroulé du tournoi. Cet Australie-France devient par la même occasion le match féminin avec le plus grand nombre de spectateurs dans le pays. Le précédent record remontait à 2021 avec un match contre les États-Unis à Sydney, où 36 109 spectateurs étaient présents. Record largement battu.

La France bat un record en Australie avant le début du Mondial

Dans un communiqué, la fédération australienne s'est félicitée de ce nouveau record en expliquant que tous les billets ont trouvé un acheteur. Un grand show musical est même au programme pour ce match avant le début de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande et en Australie. La formation d'Hervé Renard se retrouve dans le groupe F en compagnie du Panama, de la Jamaïque et du Brésil. Les Bleues vont faire leur entrée en lice dans la compétition le 23 juillet contre les Reggae Girlz avec une très grande pression, compte tenu des récentes polémiques. Quart de finaliste en 2019 comme en 2015, l'équipe de France aspire à mieux mais devra aussi composer sans Marie-Antoinette Katoto, Delphine Cascarino et Amandine Henry, toutes les trois blessées pour ce grand événement.