EdF : Dugarry applaudit Deschamps, oui c'est possible !

Samedi, l’Equipe de France a livré un match tout simplement parfait contre l’Albanie en match de qualification à l’Euro 2020.

Et pour cause, les Bleus ont livré un véritable récital offensif, en inscrivant quatre buts et en pratiquant un football offensif et enthousiaste. Il n’en fallait pas plus pour que Christophe Dugarry, souvent très critique envers Didier Deschamps, soit aux anges comme il l’a indiqué sur l’antenne de RMC en attendant le second match de la trêve internationale entre les Bleus et Andorre, mardi soir à Saint-Denis (20h45).

« On s’est compris DD, c’est ça que je voulais voir. Enfin ! On a vu le même football. On est en plein progrès. Sincèrement, c’était super. Dans un match qui pouvait être ennuyeux face à une équipe d’Albanie pas géniale, ils ont réussi à rendre ce match hyper sympa. Je suis ravi que Deschamps voit le même football que celui que j’imaginais dans ma tête et qu’il est enfin réussi à le mettre en place sur le terrain. Donc si on est partis pour voir beaucoup plus de jeu à présent, vous m’en voyez ravi. Ça fait des années que c’est ce que je demande. Même si l’Albanie était assez faible, on a déjà vu des matchs de l’équipe de France ennuyeux contre des adversaires tout aussi faibles. Donc bravo à eux » s’est enthousiasmé Christophe Dugarry. Didier Deschamps appréciera…