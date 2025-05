EdF ‍: Didier Deschamps ne se laisse pas démonter par Ousmane Dembélé

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1 ce dimanche soir à l’occasion des Trophées UNFP, Ousmane Dembélé n’a pas hésité à envoyer un message à son sélectionneur, Didier Deschamps.

C’est l’une des scènes marquantes de la cérémonie des Trophées UNFP de la saison 2024-2025. Lors du clou du spectacle, quand Ousmane Dembélé venait de recevoir le trophée de meilleur joueur de la saison de la part de Didier Deschamps, l’attaquant du PSG n’a pas hésité à tacler son sélectionneur. Sur la fin de son discours, l’ancien joueur de Barcelone a d’abord avoué se sentir mieux au poste de numéro neuf, comme Luis Enrique l’a replacé au cours de la saison : « Avec le PSG, je suis dans une position plus axiale, au coeur du jeu. Je suis plus devant le but aussi, ça m’aide à marquer des buts et à être plus lucide dans la surface. Je suis heureux de cette position, où j’essaye d’aider l’équipe au maximum ».

« J’espère, car le coach me met encore à droite… »

La réponse de Didier Deschamps sur la demande de Dembouz de jouer dans l'axe :"Je vais te mettre à Gauche !" 😭😭 https://t.co/kVCsXbGJIc pic.twitter.com/6s42VWTPiO — Out of Context Ousmane Dembele (@oocdembouz) May 11, 2025

Relancé par le présentateur Thomas Thouroude, qui a alors demandé à Deschamps si le message avait été entendu, Dembélé a alors lâché un : « J’espère, car le coach me met encore à droite… ». Une pique suivie d’une réponse de Deschamps : « Je vais te mettre à gauche alors ». Si cette séquence géniale entre deux acteurs principaux des Bleus est à prendre sur le ton de la rigolade, le message caché est quand même passé, alors que la France cherche un vrai buteur depuis le départ à la retraite d’Olivier Giroud. Et sachant que Mbappé, Kolo Muani ou Thuram n'ont pas fait l'unanimité en pointe ces derniers mois, Dembélé a clairement un coup à jouer d’ici à la Coupe du Monde 2026.