c est hors sujet didier deschamps refuse d en parler iconsport 269165 0016 398427

EdF : Didier Deschamps, les clubs autorisés à envoyer leurs offres

Equipe de France05 oct. , 21:30
parQuentin Mallet
0
Une fois la Coupe du monde 2026 terminée, Didier Deschamps quittera le banc de l'équipe de France quel que soit le résultat. Dans la foulée, il n'a pas prévu de prendre d'année sabbatique.
A bientôt 57 ans (il les fêtera le 15 octobre), Didier Deschamps n'a pas du tout l'intention de mettre un terme à sa carrière d'entraineur. Si d'aucuns pouvaient croire qu'après la Coupe du monde 2026, sa dernière compétition internationale à la tête de l'équipe de France, il prendrait un bon bol d'air et une pause bien méritée, la réalité est tout autre. Comme il l'a annoncé en janvier 2025, le natif de Bayonne ne poursuivra pas sur le banc des Bleus après le prochain Mondial sur le sol américain. Et selon ses propres mots, il n'a pas non plus l'intention de prendre une pause après.

Lire aussi

Mondial 2026 : Le maillot de l'équipe de France va faire du bruitMondial 2026 : Le maillot de l'équipe de France va faire du bruit
OL : Tolisso répond à Didier DeschampsOL : Tolisso répond à Didier Deschamps

Didier Deschamps 

Interrogé par Téléfoot en marge du rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine, Didier Deschamps s'est prêté au jeu du « Oui Non » de Saber Desfarges. Et le journaliste n'a pas hésité à évoquer son avenir post-Coupe du monde 2026. « Prendre une année sabbatique après les Bleus ? Non. Coacher en Ligue 1, c’est possible ? Je ne m’interdis rien. Des clubs m’ont-ils approché ? Non… (sourire) », a déclaré le sélectionneur tricolore de manière concise.
Revoir Didier Deschamps à la tête d'un club est une perspective alléchante pour tout observateur du football français. Après 14 années en tant que sélectionneur de l'équipe de France, le champion du monde 1998 et 2018 aura sans aucun doute besoin de retrouver ses marques dans une branche qui est bien différente du football de sélection. Pour rappel, sa dernière expérience en club remonte à la période 2009-2012 avec l'Olympique de Marseille. Il est d'ailleurs le dernier entraineur phocéen à avoir permis au club de la Canebière de remporter un trophée (1 Ligue 1, 3 Coupe de la Ligue, 2 Trophée des champions). Maintenant, plusieurs interrogations surgissent : quel club lui ouvrira ses portes ? Aura-t-il des exigences ? L'avenir nous le dira.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273039_0155
Kylian Mbappé

Lille-PSG : Kylian Mbappé mort de rire

ICONSPORT_273050_0028
Serie A

L'AC Milan manque l'occasion de s'offrir la Juventus

ICONSPORT_273046_0043
Ligue 1

Lille sauvé par Ethan Mbappé, le PSG repasse leader

ICONSPORT_272737_0109
Premier League

MU : Amorim viré, Xavi n'attend que ça

Fil Info

22:48
Lille-PSG : Kylian Mbappé mort de rire
22:48
L'AC Milan manque l'occasion de s'offrir la Juventus
22:37
Lille sauvé par Ethan Mbappé, le PSG repasse leader
22:30
MU : Amorim viré, Xavi n'attend que ça
22:00
Le mauvais coup de Luis Suarez au FC Barcelone
21:00
OM : Il se faire cracher dessus à Marignane, le retournement de vestes est énorme
20:30
Premier coup de gueule à l'OL
20:00
Thierry Henry ne lâche pas un joueur de Premier League
19:53
Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

OM : Il se faire cracher dessus à Marignane, le retournement de vestes est énorme

Quel titre !!! L'apéro du week-end fût long ...

Lille sauvé par Ethan Mbappé, le PSG repasse leader

On maintient le cap, toujours sans avoir bénéficié de préparation. Bravo à nos remplaçants pour ce bon point.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, tu veux jouer au professeur et bien sous irréprochable ou ne te plains pas du retour de bâton, l'arroseur arrosé, et oui.

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Tu connais les concepts de "titulaire" et "remplaçant" ou il faut qu'on te les explique ? Un mec qui sort du banc c'est un joueur de l'équipe B, voire C point. Si tu réfléchissais avant de l'ouvrir, tu aurais su que tes joueurs du banc seraient eux aussi titulaires dans quasi tous les clubs de L1

Lille sauvé par Ethan Mbappé, le PSG repasse leader

grrrr pas moi,tout ce qui a un rapport de pres avec lotin me donne des haut de coeur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

Loading