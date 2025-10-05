EdF : Didier Deschamps, les clubs autorisés à envoyer leurs offres

Une fois la Coupe du monde 2026 terminée, Didier Deschamps quittera le banc de l'équipe de France quel que soit le résultat. Dans la foulée, il n'a pas prévu de prendre d'année sabbatique.

A bientôt 57 ans (il les fêtera le 15 octobre), Didier Deschamps n'a pas du tout l'intention de mettre un terme à sa carrière d'entraineur. Si d'aucuns pouvaient croire qu'après la Coupe du monde 2026, sa dernière compétition internationale à la tête de l' équipe de France , il prendrait un bon bol d'air et une pause bien méritée, la réalité est tout autre. Comme il l'a annoncé en janvier 2025, le natif de Bayonne ne poursuivra pas sur le banc des Bleus après le prochain Mondial sur le sol américain. Et selon ses propres mots, il n'a pas non plus l'intention de prendre une pause après.

Didier Deschamps

Interrogé par Téléfoot en marge du rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine, Didier Deschamps s'est prêté au jeu du « Oui Non » de Saber Desfarges. Et le journaliste n'a pas hésité à évoquer son avenir post-Coupe du monde 2026. « Prendre une année sabbatique après les Bleus ? Non. Coacher en Ligue 1, c’est possible ? Je ne m’interdis rien. Des clubs m’ont-ils approché ? Non… (sourire) », a déclaré le sélectionneur tricolore de manière concise.

Revoir Didier Deschamps à la tête d'un club est une perspective alléchante pour tout observateur du football français. Après 14 années en tant que sélectionneur de l'équipe de France, le champion du monde 1998 et 2018 aura sans aucun doute besoin de retrouver ses marques dans une branche qui est bien différente du football de sélection. Pour rappel, sa dernière expérience en club remonte à la période 2009-2012 avec l'Olympique de Marseille. Il est d'ailleurs le dernier entraineur phocéen à avoir permis au club de la Canebière de remporter un trophée (1 Ligue 1, 3 Coupe de la Ligue, 2 Trophée des champions). Maintenant, plusieurs interrogations surgissent : quel club lui ouvrira ses portes ? Aura-t-il des exigences ? L'avenir nous le dira.