EdF : Didier Deschamps est un Dieu, Zidane n'a aucune chance

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Après la Coupe du monde au Qatar, le départ de Didier Deschamps était attendu par de nombreux observateurs afin de laisser la place à Zinedine Zidane.

Contre toute attente, Didier Deschamps a finalement pris la décision de continuer à la tête de l’Equipe de France. Le coach des Bleus a parfaitement débuté la campagne de qualifications à l’Euro 2024 avec deux victoires face aux Pays-Bas et contre l’Irlande. Mais pour certains observateurs et supporters, il y a toujours un grand regret de ne pas voir Zinedine Zidane à la tête de l’Equipe de France. Libre depuis deux ans, le champion du monde 1998 attendait son heure et avait notamment refusé de rejoindre le PSG l’été dernier au cas où la place serait libre en Equipe de France.

Patrice Evra toujours à fond derrière Didier Deschamps

Ancien capitaine de Didier Deschamps à l’AS Monaco, Patrice Evra fait partie de ceux qui pensent que « DD » est encore légitime à la tête des Bleus. Certes, l’ancien défenseur gauche de l’Equipe de France aimerait voir un jour Zinedine Zidane en Equipe de France. Mais pour l’instant, Patrice Evra estime que Didier Deschamps a encore un rôle majeur à jouer dans les années à venir chez les Bleus. Au micro de RMC, « Tonton Pat » a ainsi dit tout le bien qu’il pensait de Didier Deschamps, lequel est armé pour guider la France vers les sommets lors du prochain Euro selon lui.

💬 "𝘎𝘢𝘳𝘥𝘦𝘻 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘤𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘨𝘢𝘳𝘴"



Découvrez les mots de notre coach et de notre capitaine à la mi-temps et à la fin du match contre la République d'Irlande 👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/IMECDKJDuC — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 28, 2023

« Didier a tellement d’ennemis, je pense que quand tu as beaucoup d’ennemis comme ça, c’est parce que tu déranges et que tu gagnes beaucoup. Je suis désolé, mais pourquoi on veut un changement quand ça fonctionne ? Il connaît cette génération. Il ramène des joueurs dont on se disait 'Il n’est même pas prêt, ils vont même pas passer les poules’, et il va jusqu’en finale » a fait savoir Patrice Evra sur l’antenne de RMC, avant de poursuivre en évoquant la concurrence entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps pour le poste de sélectionneur de l’Equipe de France.

Evra veut voir Zidane chez les Bleus... dans le futur

« Évidemment que moi ça me plairait de voir Zidane entraîneur de l’équipe de France. Mais, pour moi, l’histoire de Didier Deschamps avec l’équipe de France n’est pas finie. S’il nous refait un Euro de malade, qu’il gagne l’Euro, il nous refait encore une Coupe du monde… Moi je leur ai dit à tous les étrangers, en Angleterre etc..: là vous rigolez parce qu’on a perdu en finale, mais cette équipe va ramener les trois étoiles. Les gens peuvent me prendre pour un fou. Mais moi j’ai vu les autres nations… Sans nos joueurs clefs, ce qu’on fait… On va ramener encore trois étoiles ! Je n’arrive pas à comprendre pourquoi on n’aime pas cette longévité en France » a analysé Patrice Evra, toujours à fond derrière Didier Deschamps. Zinedine Zidane, qui pourrait bien reprendre du service en club cet été, devra donc attendre encore un moment avant de prendre les commandes de l’Equipe de France.