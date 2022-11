EdF : Didier Deschamps coincé, une solution hilarante pour le Qatar

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps se creuse la tête en vue de la liste des Bleus. Un champion du monde se propose de reprendre du service pour l'aider.

Chaque jour qui passe donne des frissons à Didier Deschamps, qui doit se demander si sa chance légendaire ne l’a pas abandonnée ces derniers mois. Les forfaits s’accumulent à l’approche de la Coupe du monde, et si d’autres sélections sont également touchées, la France a perdu très gros avec notamment Paul Pogba et N’Golo Kanté au milieu de terrain. Mais à tous les postes, il y a de grosses incertitudes, et la récente rechute de Presnel Kimpembe démontre que personne n’est à l’abri. Pour le moment, seule l’attaque de l’équipe de France est au complet, même si Karim Benzema a aussi du mal à retrouver tous ses moyens et à enchainer les matchs.

Bixente Lizarazu a toujours la forme

Résultat, la liste de Didier Deschamps prévue pour la semaine prochaine sera très attendue et pourrait déceler des surprises. Cette situation a beaucoup amusé le champion du monde Bixente Lizarazu, qui suivra la compétition sur place au Qatar puisqu’il est le consultant vedette de TF1. Pour l’ancien latéral gauche, sportif accompli et qui ne lâche jamais l’affaire, il y a encore de l’espoir, a-t-il confié dans un message Instagram volontairement chambreur. Sur le côté gauche par exemple, Lucas Hernandez est annoncé comme le titulaire, mais Lucas Digne, Ferland Mendy ou Adrien Truffert sont aussi candidats à une place dans la sélection tricolore.

« Préparation coupe du monde. On sait jamais avec tous les blessés. DD, je suis là, je cours plus très vite mais je peux faire des manchettes !🤪🤣 », s’est marré le Basque, qui aime bien taquiner son collègue Grégoire Margotton ou ses anciens coéquipiers comme Didier Deschamps. Pas sur que le sélectionneur esquisse toutefois un sourire sur cette petite blague, sachant que la situation se complique chaque semaine. Surtout que, pour ne pas aider, Bixente Lizarazu s'est blessé à la cuisse lors d'une de ses dernières apparitions avec le Variétés Club de France, même si cela ne l'empêche pas de garder la forme.